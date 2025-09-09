В Киришском районе Ленобласти благоустроили новое общественное пространство

Общественное пространство находится на улицах Железнодорожной и Кооперативной. Там появились удобные пешеходные зоны, пространства для отдыха и ожидания транспорта, установлены стенды с картой и историей поселения, качели и лавочки с навесами. Чтобы отгородить зону отдыха от автобусов, высадили горные сосны и пузыреплодник.