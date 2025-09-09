Ричмонд
В Киришском районе Ленобласти благоустроили новое общественное пространство

Территория находится в районе улиц Железнодорожной и Кооперативной.

Территорию у автовокзала обустроили в поселке Будогощь Киришского района Ленинградской области. Работы велись по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Общественное пространство находится на улицах Железнодорожной и Кооперативной. Там появились удобные пешеходные зоны, пространства для отдыха и ожидания транспорта, установлены стенды с картой и историей поселения, качели и лавочки с навесами. Чтобы отгородить зону отдыха от автобусов, высадили горные сосны и пузыреплодник.

«Всего в Ленинградской области в этом году по нацпроекту благоустроено уже 53 общественных пространства: от пешеходных транзитов и бульваров до парков и набережных. На остальных работы завершаются», — отметил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Егор Мищеряков.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.