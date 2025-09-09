20 ампул «запрещенки»: 21-летняя студентка-иностранка получила срок за контрабанду

Студентка одного уфимского вуза в феврале прошлого года сделала интернет-заказ на 20 ампул с сильнодействующим веществом. По данным надзорного ведомства, у девушки не было медицинских документов, разрешающих покупку и применение данного препарата. После получения посылки на почте ее задержали оперативники Башкортостанской таможни, запрещенные вещества изъяли.