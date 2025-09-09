Ричмонд
20 ампул «запрещенки»: 21-летняя студентка-иностранка получила срок за контрабанду

В Уфе за контрабанду осудили 21-летнюю студентку-иностранку.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе вынесли приговор 21-летней иностранке, ее признали виновной в контрабанде из заграницы сильнодействующих веществ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Студентка одного уфимского вуза в феврале прошлого года сделала интернет-заказ на 20 ампул с сильнодействующим веществом. По данным надзорного ведомства, у девушки не было медицинских документов, разрешающих покупку и применение данного препарата. После получения посылки на почте ее задержали оперативники Башкортостанской таможни, запрещенные вещества изъяли.

Кировский районный суд Уфы назначил девушке 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Также был конфискован мобильный телефон, с которого осуществлялся заказ препарата.

