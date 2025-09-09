В Караидельском районе Башкирии появился кемпинг с пляжем

Новая база отдыха открылась в Республике Башкортостан при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Комплекс обустроен на берегу реки Уфы, сообщили в районной администрации.
Предприниматель Андрей Александров на выделенную регионом субсидию создал уютный кемпинг с благоустроенным пляжем. Гости бани могут отдохнуть в сауне, где к их услугам имеются горячий чан, а также пожарить шашлык в специально оборудованной зоне.
«Туристическая отрасль Башкирии активно развивается. Если у вас есть свежие идеи и амбициозные планы, приходите на “Предпринимательский час” в администрацию Караидельского района. Подробности о подаче заявки и доступных мерах поддержки — на инвестиционном портале Республики Башкортостан investrb.ru/ru/», — отметила бизнес-шериф района Лилия Кабирова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.