На границе Омской области может упасть часть космического аппарата

Власти также дали четыре координаты мест вероятного падения, одна из которых (58°04' С. Ш. 71°16'30" В. Д.) расположена примерно на границе Тюменской и Омской областей — в этом месте с соседним регионом граничит Усть-Ишимский район. Судя по всему, объект упадет вдали от населенных пунктов.