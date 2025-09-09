На границе Омской области может упасть часть космического аппарата

В правительстве Тюменской области предупредили жителей о том, что в субботу, 13 сентября 2025 года, на территории Уватского района, предположительно, приземлится часть ракеты-носителя, однако одно из возможных мест падения находится на границе с Омской областью.
«С космодрома Плесецк запланирован запуск космического аппарата “Глонасс-К” № 18 Л. Отделяющаяся часть ракеты-носителя, предположительно, приземлится на территории Уватского округа», — говорится в сообщении инфоцентра правительства Тюменской области.
Власти также дали четыре координаты мест вероятного падения, одна из которых (58°04' С. Ш. 71°16'30" В. Д.) расположена примерно на границе Тюменской и Омской областей — в этом месте с соседним регионом граничит Усть-Ишимский район. Судя по всему, объект упадет вдали от населенных пунктов.
Добавим, сам запуск ракеты планируется в четверг, 11 сентября.