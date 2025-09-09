В Северном микрорайоне Воронежа снесли кафе «Азия»

— Владельцу предоставили срок для добровольного сноса, но он не был соблюден. Поэтому мы приступили к принудительному демонтажу силами подрядной организации. Все расходы взыщут с владельца через суд, — рассказал Виталий Черёмушкин, руководитель управления административно-технического контроля мэрии Воронежа.