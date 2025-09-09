В Северном микрорайоне Воронежа снесли кафе «Азия»

В Северном микрорайоне Воронеже демонтировали кафе «Азия», расположенное по адресу: улица Хользунова, 44/2. Заведение площадью 250 квадратных метров признали незаконным капитальным строением. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.
— Владельцу предоставили срок для добровольного сноса, но он не был соблюден. Поэтому мы приступили к принудительному демонтажу силами подрядной организации. Все расходы взыщут с владельца через суд, — рассказал Виталий Черёмушкин, руководитель управления административно-технического контроля мэрии Воронежа.
Демонтаж кафе «Азия» занял около двух дней. Перед началом сноса извлекли стекла и двери, чтобы обезопасить проезжую часть. После демонтажа фундамента работники подрядной организации засыплют территорию, где стояло кафе, песком.
Напомним, на улице Плехановской в начале сентября демонтировали незаконно возведенную летнюю веранду кафе «Моне».
— Сейчас в работе находятся еще 25 незаконных объектов, а всего в реестре незаконных капитальных строений их числится 110, — отметили в пресс-службе мэрии Воронежа.