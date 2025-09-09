Ричмонд
В Узбекистане официально заработает «цифровой паспорт»

Vaib.uz (Узбекистан. 9 сентября). С 1 ноября 2025 года в Узбекистане стартует новая эра цифровых государственных услуг — персональные данные граждан на Едином интерактивном портале государственных услуг (ЕПИГУ) официально приравниваются к бумажным документам. Соответствующий указ уже подписан президентом страны.

Источник: Vaib.Uz

Что это значит?

Теперь все необходимые персональные данные будут предоставляться через личный кабинет в режиме реального времени. Пользователю достаточно будет зайти на сайт или в мобильное приложение ЕПИГУ, авторизоваться и открыть свой цифровой профиль — так называемый «цифровой паспорт». Больше не нужно будет носить с собой стопку бумажных справок и выписок.

Если гражданин предъявит свои данные через мобильное приложение Единого портала, государственные органы и организации не вправе требовать у него бумажную версию этих документов.

Власти подчеркивают, что новая система — шаг к полной цифровизации госуслуг и снижению бюрократии. «Цифровой паспорт» облегчит взаимодействие с государственными органами, повысит скорость и качество обслуживания, а также сделает получение многих услуг более прозрачным и удобным для жителей страны.