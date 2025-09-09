В Узбекистане официально заработает «цифровой паспорт»

Что это значит?
Теперь все необходимые персональные данные будут предоставляться через личный кабинет в режиме реального времени. Пользователю достаточно будет зайти на сайт или в мобильное приложение ЕПИГУ, авторизоваться и открыть свой цифровой профиль — так называемый «цифровой паспорт». Больше не нужно будет носить с собой стопку бумажных справок и выписок.
Если гражданин предъявит свои данные через мобильное приложение Единого портала, государственные органы и организации не вправе требовать у него бумажную версию этих документов.
Власти подчеркивают, что новая система — шаг к полной цифровизации госуслуг и снижению бюрократии. «Цифровой паспорт» облегчит взаимодействие с государственными органами, повысит скорость и качество обслуживания, а также сделает получение многих услуг более прозрачным и удобным для жителей страны.