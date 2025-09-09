В Узбекистане официально заработает «цифровой паспорт»

Теперь все необходимые персональные данные будут предоставляться через личный кабинет в режиме реального времени. Пользователю достаточно будет зайти на сайт или в мобильное приложение ЕПИГУ, авторизоваться и открыть свой цифровой профиль — так называемый «цифровой паспорт». Больше не нужно будет носить с собой стопку бумажных справок и выписок.