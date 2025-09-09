СКР поручил возбудить уголовное дело из-за аварийного детсада в Омске

Следком России начал уголовное преследование по факту ненадлежащего содержания детского сада в Ленинском округе Омска. Основанием для возбуждения дела стало многолетнее нарушение целостности кровли здания, которое признали непригодным для эксплуатации. Об этом сообщили 9 сентября региональном управлении ведомства.
Из-за аварийного состояния дошкольное учреждение было закрыто. Воспитанников распределили по другим детским садам. Родители детей неоднократно обращались к руководству учреждения, однако при помощи жалоб добиться проведения капремонта омичи не смогли. В итоге проблема пришлось решать через центральный аппарат Следственного комитета.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Омской области Виталию Батищеву возбудить уголовное дело и представить доклад об итогах разбирательств. Глава ведомства взял исполнение поручения на свой контроль.
Ранее «КП Омск» сообщила, что мошенника приговорили к 2,5 годам тюрьмы за 85 краж.