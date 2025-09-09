СКР поручил возбудить уголовное дело из-за аварийного детсада в Омске

Из-за аварийного состояния дошкольное учреждение было закрыто. Воспитанников распределили по другим детским садам. Родители детей неоднократно обращались к руководству учреждения, однако при помощи жалоб добиться проведения капремонта омичи не смогли. В итоге проблема пришлось решать через центральный аппарат Следственного комитета.