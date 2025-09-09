Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СКР поручил возбудить уголовное дело из-за аварийного детсада в Омске

Глава ведомства Александр Бастрыкин лично контролирует ситуацию.

Источник: Комсомольская правда

Следком России начал уголовное преследование по факту ненадлежащего содержания детского сада в Ленинском округе Омска. Основанием для возбуждения дела стало многолетнее нарушение целостности кровли здания, которое признали непригодным для эксплуатации. Об этом сообщили 9 сентября региональном управлении ведомства.

Из-за аварийного состояния дошкольное учреждение было закрыто. Воспитанников распределили по другим детским садам. Родители детей неоднократно обращались к руководству учреждения, однако при помощи жалоб добиться проведения капремонта омичи не смогли. В итоге проблема пришлось решать через центральный аппарат Следственного комитета.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Омской области Виталию Батищеву возбудить уголовное дело и представить доклад об итогах разбирательств. Глава ведомства взял исполнение поручения на свой контроль.

Ранее «КП Омск» сообщила, что мошенника приговорили к 2,5 годам тюрьмы за 85 краж.