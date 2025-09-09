В Екатеринбурге открылась первая музыкальная школа с электронным органом

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер дал старт работе нового корпуса детской музыкальной школы (ДМШ) № 7 имени С. В. Рахманинова в Екатеринбурге, что соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети». Это первая в регионе ДМШ с собственным электронным органом, сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Школа с богатой историей переехала в современное здание с просторными классами, большим оркестровым залом и профессиональной студией звукозаписи. Рад, что обновление коснулось школы, носящей имя гениального композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Уверен, что дети, которые начнут заниматься здесь, будут вдохновлены как творчеством великого музыканта, так и новым пространством», — обратился Денис Паслер к участникам торжественного открытия.
Площадь нового корпуса составила 1,3 тысячи квадратных метров. Там оборудованы классы для изучения теоретических дисциплин, большой оркестровый зал, аудитории для занятий хоровых коллективов, профессиональная студия звукозаписи. Особенностью строительного проекта являются криволинейные стены, которые помогают избежать излишней гулкости и обеспечивают правильное распространение звука. В органном зале на стенах и на потолке использована звукопоглощающая плитка.
ДМШ № 7 была основана в 1959 году в Железнодорожном районе Екатеринбурга. На протяжении последних 15 лет учреждение выступает организатором крупных всероссийских и международных проектов по хоровому пению и игре на народных инструментах. Всего в обновленной школе будут обучаться около 800 детей. Планируется создание оркестра духовых инструментов и джазовых ансамблей.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.