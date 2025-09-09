В Екатеринбурге открылась первая музыкальная школа с электронным органом

ДМШ № 7 была основана в 1959 году в Железнодорожном районе Екатеринбурга. На протяжении последних 15 лет учреждение выступает организатором крупных всероссийских и международных проектов по хоровому пению и игре на народных инструментах. Всего в обновленной школе будут обучаться около 800 детей. Планируется создание оркестра духовых инструментов и джазовых ансамблей.