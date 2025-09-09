В Госдуме предложили ограничить подачу жалоб на выступления артистов

По мнению авторов обращения, если один и тот же заявитель многократно инициирует проверки против разных артистов и ни одна из проверок не выявляет нарушений, подобное поведение должно расцениваться как недобросовестное и влечь за собой санкции, противодействие таким злоупотреблениям поможет разгрузить следственные органы и направить их усилия на расследование действительно опасных преступлений.