В Госдуме предложили ограничить подачу жалоб на выступления артистов

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева и Владимир Плякин направили обращение главе Минюста РФ Константину Чуйченко с предложением ввести правовой механизм, ограничивающий подачу массовых и необоснованных жалоб в Следственный комитет на выступления артистов, чтобы не отвлекать сотрудников правоохранительных органов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Необходимо проработать введение правового механизма, ограничивающего практику подачи массовых и явно необоснованных жалоб на выступления артистов. Представляется целесообразным создать межведомственную рабочую группу с участием Следственного комитета, других правоохранительных органов и министерства юстиции для разработки предложений по соответствующим изменениям в законодательство», — сказано в документе.
Подчеркивается, что такой механизм мог бы предусматривать более строгие критерии рассмотрения коллективных однотипных обращений от одного и того же лица или введение ответственности для лиц, систематически направляющих многочисленные жалобы, которые по результатам проверок не подтверждаются составом какого-либо правонарушения.
«Массовый поток необоснованных доносов отнимает у следователей время и ресурсы, замедляя расследование важных дел и снижая общую эффективность правоохранительной системы. Таким образом, указанные лица злоупотребляют правом на обращение и используют следственные органы как инструмент в рекламных кампаниях инициаторов доносов», — говорится в документе.
По мнению авторов обращения, если один и тот же заявитель многократно инициирует проверки против разных артистов и ни одна из проверок не выявляет нарушений, подобное поведение должно расцениваться как недобросовестное и влечь за собой санкции, противодействие таким злоупотреблениям поможет разгрузить следственные органы и направить их усилия на расследование действительно опасных преступлений.
Уточняется, что в последние годы активисты всё чаще организируют массовые жалобы на концерты артистов без реальных правовых оснований — под предлогом защиты нравственности. Например, Екатерина Мизулина инициировала проверки выступлений Егора Крида и Ольги Бузовой из-за откровенных, по ее мнению, костюмов и сценических номеров.
«Просим Вас, уважаемый Константин Анатольевич, совместно со Следственным Комитетом России и другими заинтересованными правоохранительными органами оценить необходимость создания межведомственной рабочей группы для разработки соответствующего правового механизма, который ограничил бы направление массовых и необоснованных жалоб на выступления артистов, чтобы не отвлекать правоохранительные органы от работы по реальным преступлениям. Уверены, что подобная мера позволит повысить эффективность работы Следственного комитета и других органов правопорядка, сосредоточив их усилия на пресечении настоящей преступности и обеспечении безопасности граждан» — отмечается в документе.