Масштабный капремонт набирает обороты в Краснодарском крае

Параллельно с текущими работами идёт активная подготовка к ремонтной кампании 2026 года. В следующем году планируется выполнить свыше 1,5 тысяч различных видов работ в 604 домах на территории 30 муниципальных образований. Уже проводятся электронные торги по выбору подрядчиков, а по некоторым объектам договоры на выполнение работ уже заключены.