Масштабный капремонт набирает обороты в Краснодарском крае

В ходе ремонтных работ были проведены комплексные мероприятия по модернизации жилищного фонда. Строители отремонтировали кровли и фасады зданий, обновили инженерные системы, а также заменили лифтовое оборудование в десяти многоквартирных домах. Благодаря этим изменениям улучшились условия проживания для более чем 40 тысяч жителей края.
Примечательно, что 21 муниципалитет уже полностью справился с годовым планом по капитальному ремонту. До конца года планируется привести в порядок ещё около 240 домов.
Параллельно с текущими работами идёт активная подготовка к ремонтной кампании 2026 года. В следующем году планируется выполнить свыше 1,5 тысяч различных видов работ в 604 домах на территории 30 муниципальных образований. Уже проводятся электронные торги по выбору подрядчиков, а по некоторым объектам договоры на выполнение работ уже заключены.
Программа капитального ремонта в Краснодарском крае является одной из крупнейших в России. В неё включено более 20,1 тысячи домов. С 2014 года в рамках программы удалось отремонтировать свыше 7,4 тысячи домов и установить более 2,7 тысячи новых лифтов.