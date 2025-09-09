Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Масштабный капремонт набирает обороты в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о значительных успехах в реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. На текущий момент выполнено 65% годового плана: специалисты обновили 440 жилых зданий региона.

В ходе ремонтных работ были проведены комплексные мероприятия по модернизации жилищного фонда. Строители отремонтировали кровли и фасады зданий, обновили инженерные системы, а также заменили лифтовое оборудование в десяти многоквартирных домах. Благодаря этим изменениям улучшились условия проживания для более чем 40 тысяч жителей края.

Примечательно, что 21 муниципалитет уже полностью справился с годовым планом по капитальному ремонту. До конца года планируется привести в порядок ещё около 240 домов.

Параллельно с текущими работами идёт активная подготовка к ремонтной кампании 2026 года. В следующем году планируется выполнить свыше 1,5 тысяч различных видов работ в 604 домах на территории 30 муниципальных образований. Уже проводятся электронные торги по выбору подрядчиков, а по некоторым объектам договоры на выполнение работ уже заключены.

Программа капитального ремонта в Краснодарском крае является одной из крупнейших в России. В неё включено более 20,1 тысячи домов. С 2014 года в рамках программы удалось отремонтировать свыше 7,4 тысячи домов и установить более 2,7 тысячи новых лифтов.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше