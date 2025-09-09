В гимназии № 10 Новосибирска заработал клуб для юных программистов

«Клуб программистов 1С» начал работу на базе гимназии № 10 в Новосибирске. Новое ИТ-пространство с двумя компьютерными классами и коворкингом создано в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
В специализированном ИТ-классе учащиеся смогут углубленно изучать информатику. Занятия в клубе программистов интегрируют в учебный план, а также во внеурочную деятельность и дополнительное образование. Ребята будут изучать языки программирования Python, Java, С++, web-разработку, администрирование сайтов, кибербезопасность. При этом ИТ-лаборатория будет доступна ученикам не только этой гимназии, но и других школ города.
«Клуб программистов — это еще один формат, который, уверен, будет востребован у ребят и позволит со школьной скамьи освоить современные языки программирования, web-разработку, основы кибербезопасности — это те направления подготовки ИТ-кадров, которые и сегодня нужны рынку, и будут пользоваться повышенным спросом в ближайшие годы», — отметил первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.