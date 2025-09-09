В гимназии № 10 Новосибирска заработал клуб для юных программистов

В специализированном ИТ-классе учащиеся смогут углубленно изучать информатику. Занятия в клубе программистов интегрируют в учебный план, а также во внеурочную деятельность и дополнительное образование. Ребята будут изучать языки программирования Python, Java, С++, web-разработку, администрирование сайтов, кибербезопасность. При этом ИТ-лаборатория будет доступна ученикам не только этой гимназии, но и других школ города.