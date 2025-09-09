В Перми по муниципальной программе обустроены новые детские площадки

Детские площадки на придомовых территориях в разных районах города строятся благодаря муниципальным субсидиям, которые выделяются для возмещения затрат на их установку. В этом году на эти цели городской бюджет выделил более 38 млн рублей.
На эти средства в нынешнем сезоне обустроено 16 новых детских и спортивных площадок. Среди завершенных объектов года — площадки на Елькина, 2, Горького, 65, Карпинского, 77б, 109, Качалова, 32, Советской Армии, 72/1, Макаренко, 46, Тургенева, 33а, Пожарского, 10 и 17 и другие.
По окончании строительства площадки передаются на баланс управляющих организаций, которые в дальнейшем будут отвечать за их содержание и безопасную эксплуатацию.
дома и в дальнейшем содержится в нормативном состоянии УК или ТСЖ.