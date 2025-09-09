МИД выпустил рекомендации для белорусов в Непале

Посольство Республики Беларусь в Индии и Непале (по совместительству) рекомендует белорусским гражданам, находящимся в Непале, следовать указаниям местных властей.
Белорусам, находящимся в Непале, рекомендовано соблюдать объявленный властями комендантский час и посещать столицу — Катманду — только в случае крайней необходимости.
Белорусские дипломаты призвали также избегать мест проведения массовых акций протеста.
Массовые протесты охватили Непал после принятия закона о запрете популярных в стране соцсетей. Сегодня протестующие ворвались в здание парламента страны в Катманду, избили главу МИД и экс-премьера. По некоторым данным, президента страны, а также министров эвакуировали военные.
В результате столкновения с полицией погибли 19 человек, более 500 получили ранения.