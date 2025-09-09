В Новосибирске могут ввести штрафы за неуважительное поведение к врачам скорой помощи

Инициатором выступил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть возможность введения санкций за злоупотребления медицинскими услугами. По его словам, нередки случаи, когда пациенты систематически вызывают скорую без необходимости, выбирают состав бригады, вмешиваются в работу медиков, оскорбляют и даже применяют насилие.