В Новосибирске могут ввести штрафы за неуважительное поведение к врачам скорой помощи

Депутаты предложили наказывать за хамство и нарушения порядка при обращении к медикам экстренных служб.
В ближайшем будущем в Новосибирской области может появиться новый вид штрафов — за неуважительное поведение по отношению к работникам скорой помощи, пишет BFM-Новосибирск.
Инициатором выступил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть возможность введения санкций за злоупотребления медицинскими услугами. По его словам, нередки случаи, когда пациенты систематически вызывают скорую без необходимости, выбирают состав бригады, вмешиваются в работу медиков, оскорбляют и даже применяют насилие.
Кроме того, отдельные граждане требуют особых условий, отказ от соблюдения режима или предоставления врачей с определёнными религиозными убеждениями.
Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев отметил, что вопрос уже обсуждается: важно определить чёткие критерии «нецелевого» вызова и разграничить его от законного обращения за медицинской помощью.
По данным открытых источников, в среднем по стране ежемесячно фиксируется около 20 случаев нападений на работников скорой помощи. Прокуратура ведёт мониторинг таких инцидентов, что подчеркивает актуальность обсуждаемой инициативы.