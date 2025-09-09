В селе Урик построили новый корпус реабилитационного центра для детей. На покупку и монтаж каркасного строения ушло 34,8 миллиона рублей из областного бюджета. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве региона.
— Приобретение административного корпуса позволило разместить работников учреждения и высвободить площади в основном здании. В новом корпусе размещены отделения помощи семье и детям «Дети в семье» и весь управленческий персонал, — уточнил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.
В основном здании учреждения будут находиться тренажерный зал, библиотека, кабинет психолога, швейная мастерская и столовая, комната для социально-бытовых занятий.
Услуги в центре получают дети до до 18 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей, а также семьи, воспитывающие детей.