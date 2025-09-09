Больница башкирского села Малояз получила новый автомобиль

Центральная районная больница села Малояз в Салаватском районе Республики Башкортостан закупила новый специализированный автомобиль. Транспорт поступил в медучреждение по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в районной администрации.
Современная машина оснащена всем необходимым, включая носилки, что значительно повысит комфорт и безопасность пациентов при перевозке. Автомобиль позволит не только оказывать неотложную медицинскую помощь, но и доставлять лекарственные препараты и биологические материалы. Транспорт приобретен на средства федерального бюджета и является частью масштабной программы модернизации первичного звена здравоохранения.
Ранее сообщалось, что семь автомобилей марки LADА GRANTA поступили в центральную больницу Туймазинского района Башкирии. В машинах можно перевозить четырех пассажиров, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.