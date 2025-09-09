В Ростове прошел фестиваль инклюзивного добровольчества «Я чувствую»

— Для нас быть социально ответственной компанией — это не просто слова. Это ежедневная работа и реальные дела. В Ростовской команде банка более 500 волонтеров, мы участвуем и сами реализуем порядка 15 добрых проектов в различных областях. Повышаем финансовую грамотность детей, высаживаем деревья, убираем и восстанавливаем памятные места и многое другое. Еще одним добрым делом стала поддержка инклюзивного фестиваля «Я чувствую». Для нас это важно, ведь добровольчество — одно из ключевых направлений стратегии устойчивого развития банка, — рассказал управляющий Ростовским отделением банка Константин Бугрим.