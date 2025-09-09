В Ростове прошел фестиваль инклюзивного добровольчества «Я чувствую»

В минувшую субботу в Ростове состоялся пятый юбилейный фестиваль инклюзивного добровольчества «Я чувствую», приуроченный ко Дню добрых дел в Ростовской области. Эта дата ежегодно отмечается 6 сентября. Праздник, который был организован на площадках МЕГА Парка Аксайского района, собрал свыше 1000 гостей. Поддержку мероприятию оказал Сбер.
Фестиваль проходит в Ростовской области уже пятый год подряд. Он уже стал важнейшей частью осенних мероприятий и традиционно объединяет волонтерское сообщество Дона и неравнодушных жителей, включая представителей инклюзивного добровольчества, людей с ОВЗ, активистов некоммерческих организаций, молодых семей.
Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка.
В рамках фестиваля гости могли посетить увлекательные мастер-классы, художественные выставки, поучаствовать в благотворительных ярмарках и посмотреть праздничный концерт. Банк также организовал собственную площадку, на которой каждый гость мог оставить добрые пожелания другому человеку и получить такое же послание в ответ. А еще здесь можно было поиграть в дженгу, попробовать свои силы на баланс-борде, узнать подробнее о построении карьеры в финансовой сфере.
— Для нас быть социально ответственной компанией — это не просто слова. Это ежедневная работа и реальные дела. В Ростовской команде банка более 500 волонтеров, мы участвуем и сами реализуем порядка 15 добрых проектов в различных областях. Повышаем финансовую грамотность детей, высаживаем деревья, убираем и восстанавливаем памятные места и многое другое. Еще одним добрым делом стала поддержка инклюзивного фестиваля «Я чувствую». Для нас это важно, ведь добровольчество — одно из ключевых направлений стратегии устойчивого развития банка, — рассказал управляющий Ростовским отделением банка Константин Бугрим.
Фестиваль был организован комитетом по молодежной политике Ростовской области совместно с Донским волонтерским центром. Напомним, что в целях популяризации идей добровольчества, для поддержки и реализации совместных проектов в апреле 2025 года Сбер и Донволонтер заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие культуры взаимопомощи в регионе.