Форум «Россия — мои горизонты» соберет более 100 тысяч школьников

Всероссийский профориентационный форум «Россия — мои горизонты» объединит свыше 100 тысяч школьников из 62 регионов РФ. Мероприятие проходит с 8 по 17 сентября в соответствии с задачами федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Фонде гуманитарных проектов.
Главная цель форума — познакомить учащихся 6−11-х классов с преимуществами профориентации и помочь им осознанно выбрать профессию с помощью прямого погружения в мир специальностей и живого диалога с представителями ключевых отраслей экономики. Гостей ждут интерактивные ярмарки вакансий, профессиональные пробы, серии мастер-классов и лекций для отработки первых профессиональных навыков. Особое внимание будет уделено профессиям будущего, цифровым компетенциям, а также специальностям, востребованным в стратегических отраслях.
«С самого начала мы заложили в основу форума концепцию “горизонтов” — как символ расширения границ самореализации для каждого школьника. Наша ключевая задача — сформировать целостный образ профессионала, помочь каждому школьнику выстроить собственную траекторию профессионального развития. Именно поэтому живые диалоги с экспертами, которые пройдут в рамках форума, являются центральным элементом программы. Как показывает практика, это самый эффективный способ показать подрастающему поколению реальный мир профессий из первых уст», — отметили представители форума.
Торжественное закрытие пройдет в Москве 18 сентября. В этот день участники обменяются профессиональным опытом, обсудят взаимодействие школ и работодателей, посетят тематические выставки и креативные лаборатории. Ярким завершением станет финал конкурса профессиональных практик среди педагогов, ответственных за профориентацию. Ознакомиться с подробной программой можно на официальном сайте форума.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.