Форум «Россия — мои горизонты» соберет более 100 тысяч школьников

«С самого начала мы заложили в основу форума концепцию “горизонтов” — как символ расширения границ самореализации для каждого школьника. Наша ключевая задача — сформировать целостный образ профессионала, помочь каждому школьнику выстроить собственную траекторию профессионального развития. Именно поэтому живые диалоги с экспертами, которые пройдут в рамках форума, являются центральным элементом программы. Как показывает практика, это самый эффективный способ показать подрастающему поколению реальный мир профессий из первых уст», — отметили представители форума.