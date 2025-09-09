Экс-директора омского интерната приговорили к 6,5 года за взятки

Приговор вынесен экс-директору Марьяновского дома-интерната Валерию Башурову. Мужчину признали виновным по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Следователи выяснили, что Башуров с января 2020 года по август 2023 года неоднократно получал от предпринимателя взятки деньгами за заключение договоров на выполнение строительных и подрядных работ, а также поставку товаров. За это время он заключил 110 договоров на сумму 97,5 миллиона рублей, получив 3,6 миллиона рублей. Также бывший директор фиктивно трудоустроил разнорабочими двух человек. Им выплачивалась зарплата, а общий ущерб, причиненный дому-интернату, составил 1,7 миллиона рублей.