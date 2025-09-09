Исполком Казани сообщил о бесплатном проезде 14 сентября по браслетам

«По пригласительным билетам (браслету) будет доступен бесплатный проезд на общественном транспорте — трамвае, метро, троллейбусах и автобусах — в течение всего дня», — сказал он.
В Единый день голосования, 14 сентября, на избирательных участках в Казани будут организованы ярмарки продуктов питания по сниженным ценам.
В связи с проведением большого фестиваля «Всей семьей на выборы!» у центра семьи «Казан» также в этот день будут действовать ограничения дорожного движения по ул. Сибгата Хакима.
В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу № 18.
ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).