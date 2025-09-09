В сети вышел сериал «Газета» от создателей ситкома «Офис»

Павел Воронков (не смотрел «Офис»): От сериала «Газета» поступали смешанные сигналы. С одной стороны, незадолго до премьеры шоу передумали выпускать по серии в неделю и вместо этого решили дропнуть все десять эпизодов одним махом, что, как правило, не сулит ничего хорошего. С другой, за день до релиза «Газету» оптимистично продлили на второй сезон. В итоге, кажется, обошлось. Несмотря на комедийное утрирование, сериал вышел настолько жизненным, что в этом не стоило бы, наверное, признаваться публично, но раз уж здешнее издание зовется «Толидским правдорубом», не будем подставлять коллег. В последний раз такая радость узнавания была нам доступна лет пять назад, когда выходил мини-сериал Романа Волобуева «Просто представь, что мы знаем», — однако, положа руку на сердце, уже тогда там мало чему можно было по-настоящему радоваться, а за прошедшие годы лучше все, понятно, не стало.