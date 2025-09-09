В поселке Первомайском Челябинской области обустроили сквер «Молодежный»

Сквер «Молодежный» благоустроили в поселке Первомайском Коркинского района Челябинской области. Новый облик общественное пространство получило благодаря победе в голосовании, которое с этого года проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Коркинского округа.
Свои голоса за создание сквера отдали почти шесть тысяч первомайцев. Благодаря этому на месте заросшего пустыря появилась многофункциональная территория. Там проложены удобные пешеходные дорожки, установлены оригинальные малые архитектурные формы — качели и парковые скамейки, построена детская игровая площадка с элементами-лазалками из натурального дерева. Обновлена и центральная точка сквера — стела «50 лет ВЛКСМ». Вдоль тротуаров натянуты гирлянды, установлены светильники и камеры видеонаблюдения.
Отмечается, что значительную финансовую помощь при создании сквера оказали местные предприятия. Филиал завода «СЛК Цемент» приобрел элементы для скейт-площадки, а группа компаний «Уралкран» оборудовала многофункциональную спортивную площадку с резиновым покрытием, кольцами для баскетбола и воротами для мини-футбола.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.