В поселке Первомайском Челябинской области обустроили сквер «Молодежный»

Свои голоса за создание сквера отдали почти шесть тысяч первомайцев. Благодаря этому на месте заросшего пустыря появилась многофункциональная территория. Там проложены удобные пешеходные дорожки, установлены оригинальные малые архитектурные формы — качели и парковые скамейки, построена детская игровая площадка с элементами-лазалками из натурального дерева. Обновлена и центральная точка сквера — стела «50 лет ВЛКСМ». Вдоль тротуаров натянуты гирлянды, установлены светильники и камеры видеонаблюдения.