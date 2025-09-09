Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Арктике подняли из океана работавшую под водой четыре года станцию

Приборы полностью сохранили свою работоспособность и записанные данные.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Ученые в Северном Ледовитом океане подняли с глубины около двух километров автоматическую буйковую станцию, которая в течение четырех лет проводила подводные измерения. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

По оценке специалистов ААНИИ, все приборы станции полностью сохранили свою работоспособность и записанные данные. Ученые уже приступили к их расшифровке и обработке.

Работы по подъему станции проводились с борта научно-экспедиционного судна «Академик Трешников» по пути следования к дрейфующей станции «Северный полюс-42».