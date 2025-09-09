В Арктике подняли из океана работавшую под водой четыре года станцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Ученые в Северном Ледовитом океане подняли с глубины около двух километров автоматическую буйковую станцию, которая в течение четырех лет проводила подводные измерения. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).