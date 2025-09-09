В школе деревни Большие Колпаны в Ленобласти открыли агрокласс

Профильный класс с углубленным изучением предметов естественно-научной направленности открыли в школе деревни Большие Колпаны Гатчинского района Ленинградской области. Агроклассы открываются в образовательных учреждениях по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в агентстве по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса региона.
В этом году школа подписала соглашение с АО «Гатчинское», Санкт-Петербургским государственным аграрным университетом и Санкт-Петербургской государственной ветеринарной академией. Помимо брендированного кабинета, педагоги-кураторы агротехнологических классов получат мотивационные выплаты, а также смогут пройти обучение по подготовке к работе в агроклассах при поддержке Минсельхоза России.
На занятиях в агротехнических классах школьники получают глубокие знания и профессиональные навыки в сферах сельского хозяйства и животноводства. Ребята изучают новейшие технологии производства кормов и основы ветеринарии для последующего поступления на профильное направление подготовки в учреждения среднего профобразования и вузы.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.