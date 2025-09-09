В заповеднике Якутии стартовал авиамониторинг белых медведей

Ежегодная осенняя экспедиция по авиационному мониторингу белых медведей началась в заповеднике «Медвежьи острова» в Якутии, сообщили в Росзаповедцентре. Белый медведь входит в число 17 видов животных, которых оберегает нацпроект «Экологическое благополучие».
Заповедник находится под управлением национального парка «Ленские столбы». С 9 по 13 сентября специалисты будут проводить облеты на территории заповедника и прилегающих континентальных участков в акватории Восточно-Сибирского моря и Нижнеколымском районе республики. Эти исследования помогут получить актуальные данные о состоянии популяции белых медведей — ключевых обитателей арктической экосистемы.
Кроме того, ученые собирают информацию о возрасте, поле и общем состоянии здоровья особей, находящихся на континентальной территории до формирования устойчивого ледового покрова. Полученные сведения лягут в основу научно обоснованных решений по сохранению этого вида и его среды обитания.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.