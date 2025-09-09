КАД-2 теперь такая. Вторую кольцевую вокруг Петербурга перерисовали

Судя по актуальному состоянию информационной системы СТП, теперь в ней отражена только восточная дуга от М-11 до Кузьмолово.
Ранее трассировка на схеме продолжалась на север к Токсово и озеру Хеппоярви, затем на северо-запад мимо Курголовского и Кавголовского озер, через Осельки и Агалатово до трассы «Скандинавия». Именно этот участок был самым конфликтным с точки зрения изъятия земли у жителей и экологичности.
Напомним, в июле правительство Ленобласти отказалось согласовывать проект схемы территориального планирования в части трассировки КАД-2. А в августе губернатор области Александр Дрозденко попросил федеральное правительство отложить этот второй этап КАД-2. «В районе Кузьмолово мы просим этот поток остановить», — рассказал на встрече с жителями председатель комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Денис Седов.
«Предложенная сейчас трасса не устраивает ни жителей, ни правительство Ленинградской области. Предлагаем подумать над другими вариантами», — сообщил он в интервью 47news.