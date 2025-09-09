В селе Сокур под Новосибирском открылась модельная библиотека

Модельная библиотека в селе Сокур Новосибирской области начала работу после модернизации по нацпроекту «Семья». Обновленное учреждение стало современным многофункциональным центром для жителей всех возрастов, сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
В учреждении был выполнен капитальный ремонт, закуплены новое оборудование, мебель и более 850 книг. Фонд пополнился изданиями с дополненной реальностью, тактильными, развивающими, экземплярами-панорамами, литературой для слабовидящих, а также новинками от лауреатов премий.
«Открытие модельной библиотеки в Сокуре — это значимое событие для всего Мошковского района и региона. Благодаря национальному проекту “Семья” мы получаем возможность формировать современные культурные пространства, которые соответствуют самым высоким стандартам. Сегодня библиотека становится многофункциональным центром, где житель любого возраста сможет получить доступ к знаниям, технологиям и новым формам досуга. Это важный шаг в укреплении культурной среды и повышении качества жизни наших граждан», — отметил исполняющий обязанности заместителя министра культуры региона Михаил Симонян.
Концепция дизайна новой библиотеки уникальна и тесно связана с географическим положением села. Через Сокур проходят ключевые транспортные и промышленные артерии страны: Транссибирская магистраль, федеральная автомобильная трасса и нефтепровод. Именно эта идея движения легла в основу визуального решения интерьеров.
Библиотека разделена на несколько функциональных зон. Это помещения для ожидания, проведения мероприятий и использования цифровых технологий, а также мобильная студия блоггинга. Одну из стен учреждения украшает стилизованное изображение кита с надписью «Книги. Игры. Технологии».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.