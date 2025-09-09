В селе Сокур под Новосибирском открылась модельная библиотека

«Открытие модельной библиотеки в Сокуре — это значимое событие для всего Мошковского района и региона. Благодаря национальному проекту “Семья” мы получаем возможность формировать современные культурные пространства, которые соответствуют самым высоким стандартам. Сегодня библиотека становится многофункциональным центром, где житель любого возраста сможет получить доступ к знаниям, технологиям и новым формам досуга. Это важный шаг в укреплении культурной среды и повышении качества жизни наших граждан», — отметил исполняющий обязанности заместителя министра культуры региона Михаил Симонян.