Стоимость проезда в красноярских электричках может вырасти на 15%

Министерство тарифной политики Красноярского края рассматривает возможность повышения стоимости проезда в пригородных электропоездах с 40 до 46 рублей, что составит увеличение на 15%

Министерство тарифной политики Красноярского края рассматривает возможность повышения стоимости проезда в пригородных электропоездах с 40 до 46 рублей, что составит увеличение на 15%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации министерства, соответствующие документы в настоящее время проходят экспертизу. Конкретная дата введения нового тарифа пока не называется.

В пресс-службе Красноярской железной дороги подтвердили, что информация о возможном повышении тарифов к ним не поступала, и отметили, что установлением стоимости проезда занимается исключительно министерство тарифной политики.

Напомним, что с начала сентября в Красноярске уже произошло повышение цен на проезд в городском транспорте: в автобусах — с 44 до 48 рублей (+9%), в электротранспорте — с 40 до 48 рублей (+15%). После этих изменений Красноярск вошел в четверку городов-миллионников с самой высокой стоимостью проезда.