Стоимость проезда в красноярских электричках может вырасти на 15%

Напомним, что с начала сентября в Красноярске уже произошло повышение цен на проезд в городском транспорте: в автобусах — с 44 до 48 рублей (+9%), в электротранспорте — с 40 до 48 рублей (+15%). После этих изменений Красноярск вошел в четверку городов-миллионников с самой высокой стоимостью проезда.