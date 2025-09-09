Дом для расселения аварийного жилья построят в столичном районе Измайлово

Новостройка для расселения аварийного жилья появится в районе Измайлово, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Жилой дом построят на улице Первомайской, в пешей доступности от станции метро «Измайловская» Арбатско-Покровской линии метро. Для его возведения уже оформлен градостроительный план земельного участка. Общая площадь территории, где запланировано строительство, составляет 0,33 га.
«Комплекс возведут в рамках квартальной застройки, где предусмотрена вся необходимая инфраструктура для комфортной повседневной жизни. Предельная площадь объекта составит 20 тысяч квадратных метров», — рассказала Княжевская.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.