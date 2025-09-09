В Шахтах задержали мужчину, выдававшего себя за госавтоинспектора

В Шахтах поймали мужчину, выдававшего себя за госавтоинспектора. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Как уточнили в полиции. Первыми самозванца заметили водители. 65-летний мужчина был в форме старого образца, останавливал автомобили и представлялся сотрудником ГИБДД.
— Нарушителя задержали. Он не является действующим сотрудником органов внутренних дел. Его передали бригаде скорой медицинской помощи для обследования, — прокомментировали в донском главке МВД.
Правоохранители проводят проверку, выясняются мотивы и цели задержанного.
