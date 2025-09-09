Ричмонд
В Шахтах задержали мужчину, выдававшего себя за госавтоинспектора

На Дону мужчина в старой форме ГИБДД останавливал проезжающие машины.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах поймали мужчину, выдававшего себя за госавтоинспектора. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Как уточнили в полиции. Первыми самозванца заметили водители. 65-летний мужчина был в форме старого образца, останавливал автомобили и представлялся сотрудником ГИБДД.

— Нарушителя задержали. Он не является действующим сотрудником органов внутренних дел. Его передали бригаде скорой медицинской помощи для обследования, — прокомментировали в донском главке МВД.

Правоохранители проводят проверку, выясняются мотивы и цели задержанного.

