В городе Снежинске Челябинской области отремонтировали школу-интернат

Обновленная школа № 128 в Снежинске Челябинской области открылась в День знаний после капремонта по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Снежинского городского округа.
В ходе масштабной реконструкции в образовательном учреждении отремонтировали кровлю, заменили оконные блоки, обновили фасад здания и благоустроили прилегающую территорию, уложив там асфальт и установив ограждение. Помимо этого, школа получила новое оборудование: функциональную мебель, оснащение для учебных классов, а также технику для пищеблока и медицинского кабинета.
Школа-интернат № 128 с 1967 года занимается обучением, развитием и воспитанием детей с ограниченными возможностями здоровья. Основная цель — коррекция отклонений в развитии, социально-психологическая реабилитация и подготовка к интеграции в общество. Обучение длится 12 лет. Особое внимание во время образовательного процесса уделяется профессионально-трудовой подготовке, а в старших классах — производственному обучению.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.