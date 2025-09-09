Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нашли тело: спасатели обнаружили в реке мужчину, который за рулем машины на скорости врезался в строящийся мост

В Башкирии нашли мужчину, который на авто влетел в строящийся мост и загорелся.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 сентября, после трех дней поисков спасатели Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям обнаружили в реке Быстрый Танып затонувший автомобиль ВАЗ-2112 с телом водителя. Позавчера машина на большой скорости перелетела через опалубку строящегося моста и рухнула в воду.

Как рассказал председатель ГК ЧС Кирилл Первов, поисковые операции значительно осложнялись сложными условиями — сильным течением реки и плохой видимостью под водой. Лишь с помощью специального подводного оборудования спасателям удалось обнаружить автомобиль на глубине 2,5 метров.

При извлечении транспортного средства из воды в салоне обнаружили погибшего водителя.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.