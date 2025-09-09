Нашли тело: спасатели обнаружили в реке мужчину, который за рулем машины на скорости врезался в строящийся мост

Сегодня, 9 сентября, после трех дней поисков спасатели Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям обнаружили в реке Быстрый Танып затонувший автомобиль ВАЗ-2112 с телом водителя. Позавчера машина на большой скорости перелетела через опалубку строящегося моста и рухнула в воду.
Как рассказал председатель ГК ЧС Кирилл Первов, поисковые операции значительно осложнялись сложными условиями — сильным течением реки и плохой видимостью под водой. Лишь с помощью специального подводного оборудования спасателям удалось обнаружить автомобиль на глубине 2,5 метров.
При извлечении транспортного средства из воды в салоне обнаружили погибшего водителя.
