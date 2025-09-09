Ричмонд
В Узбекистане пенсионеры, беременные женщины и родители с маленькими детьми смогут получать госуслуги вне очереди

Vaib.uz (Узбекистан. 9 сентября). С 1 ноября 2025 года в Узбекистане вводится важное новшество! Теперь в центрах государственных услуг пенсионеры, беременные женщины и родители с детьми до 3 лет будут обслуживаться вне очереди. Соответствующий указ подписал глава государства.

Источник: Vaib.Uz

Больше не нужно стоять в длинных очередях — достаточно просто прийти с ребёнком или предъявить соответствующий документ, и сотрудники обязаны обслужить вас первыми.