В Узбекистане пенсионеры, беременные женщины и родители с маленькими детьми смогут получать госуслуги вне очереди

Vaib.uz (Узбекистан. 9 сентября). С 1 ноября 2025 года в Узбекистане вводится важное новшество! Теперь в центрах государственных услуг пенсионеры, беременные женщины и родители с детьми до 3 лет будут обслуживаться вне очереди. Соответствующий указ подписал глава государства.