Автоклуб «Губернии» проехал за сезон около 7 тысяч километров

За сезон 2025 года автоклуб «Губернии» проехал около 7 тысяч километров — как от Перми до Хабаровска.
За 25 гастрольных дней состоялось 62 концерта в 17 округах Пермского края. В статистику не попадают дружеские посиделки, общие танцы и песни, радость жителей деревней и сёл Прикамья. Зрители самых разных территорий оставили множество добрых отзывов после концертов автоклуба: «Концерт замечательный! Душевные солнечные яркие артисты. Спасибо огромное! Дальнейших успехов в таком прекрасном деле»; «Благодарим от всей души за ваши выступления, очень все довольны и счастливы! Успехов вам в творчестве!»; «Спасибо большое за яркие, красивые, задорные песни! Они украсили этот хмурый день, подняли всем настроение! Всем понравились артисты!» — такими записями полнится книга отзывов автоклуба Пермского дома народного творчества «Губерния».
В любую погоду, на любые расстояния белый фургончик, «дом культуры на колёсах», доставляет полезное времяпровождение в самые дальние уголки Прикамья.
И, конечно, выезды автоклуба не могли бы состояться без концертных бригад. В «Губернии» благодарят за работу в непростых выездных условиях всех артистов, которые работали в гастрольных турах: фолк-группа «Вишня», фолк-группа «Кружево», исполнители Елена Шипицина и Михаил Попов, певица Анастасия Усольцева, Народный ансамбль жестовой песни «Поющие руки», иллюзионисты Михаил и Марина Бастраковы, балалаечник и певица Алексей и Дарья Богдановы, артист огненного шоу Ренат Сахипов, ансамбль «Пластилин».
Напомним, что автоклубы — часть нацпроекта «Семья». Гастроли автоклуба Пермского дома народного творчества «Губерния» проходят при поддержке краевого министерства культуры.