Автоклуб «Губернии» проехал за сезон около 7 тысяч километров

За 25 гастрольных дней состоялось 62 концерта в 17 округах Пермского края. В статистику не попадают дружеские посиделки, общие танцы и песни, радость жителей деревней и сёл Прикамья. Зрители самых разных территорий оставили множество добрых отзывов после концертов автоклуба: «Концерт замечательный! Душевные солнечные яркие артисты. Спасибо огромное! Дальнейших успехов в таком прекрасном деле»; «Благодарим от всей души за ваши выступления, очень все довольны и счастливы! Успехов вам в творчестве!»; «Спасибо большое за яркие, красивые, задорные песни! Они украсили этот хмурый день, подняли всем настроение! Всем понравились артисты!» — такими записями полнится книга отзывов автоклуба Пермского дома народного творчества «Губерния».