На Белгородчине улучшили дорогу Бирюч — Калиново — Никитовка — Арнаутово

Напомним, что в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Белгородской области планируют отремонтировать 59 трасс протяженностью 157,5 км, в том числе 29 дорог регионального значения и 30 — местного. Также улучшат десять мостов и путепроводов.