На Белгородчине улучшили дорогу Бирюч — Калиново — Никитовка — Арнаутово

Автодорогу регионального значения Бирюч — Калиново — Никитовка — Арнаутово отремонтировали в Белгородской области. Ее привели в нормативное состояние по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном правительстве.
Трасса проходит по улице Набережной в селе Арнаутово Красногвардейского района. На ее состояние жаловались местные жители из-за разрушенного дорожного покрытия. В ходе реализации нацпроекта рабочие обновили дорожное покрытие, укрепили обочины и сделали тротуар. Также они установили новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение. В финале нанесли разметку.
Напомним, что в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Белгородской области планируют отремонтировать 59 трасс протяженностью 157,5 км, в том числе 29 дорог регионального значения и 30 — местного. Также улучшат десять мостов и путепроводов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.