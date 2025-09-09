Стало известно, когда из Калининграда в Гвардейск пустят речной трамвайчик

Речной трамвайчик, который будет возить отдыхающих из Калининграда в Гвардейск, планируют пустить уже в сентябре. Об этом 9 сентября в эфире ЦУР во «ВКонтакте» рассказал глава администрации Гвардейского округа Максим Коломиец.
— Проектом занимаются инвесторы замка Тапиау. Знаю, что трамвайчик данный находится в области, что он сейчас проходит процедуру постановки на учет в регистре, получает необходимые документы. Инвестор планирует запустить данный трамвайчик в этом году, — сказал чиновник.
По его словам, в планах пустить судно уже в сентябре. Точную дату первого рейса и цены не называют.
— Мы ждем запуск данного трамвайчика. Это будет очень интересное путешествие до Гвардейска из Калининграда. Я уверен, что всем понравится, — прокомментировал глава администрации округа.