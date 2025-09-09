В Госдуму внесут проект о полномочиях родительских собраний в школах

Уточняется, что родители на своем собрании должны получить право принимать решения по следующим вопросам школьной жизни: школьное питание, где будет определено примерное меню завтраков и обедов, с учетом возрастных и медицинских потребностей детей; форма и одежда учащихся, собрание родителей вправе отменить введение обязательных требований к школьной формы, либо изменить их, если посчитает такие требования излишними, финансово обременительными; внеурочная деятельность, родители получают право утверждать планы и формат внеурочных занятий, секций, кружков и мероприятий, чтобы лучше адаптировать дополнительное образование к запросам детей и родителей, исключить перегрузку учащихся и обеспечить полезное и интересное наполнение внеурочной деятельности.