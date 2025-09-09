Этнограф Каверин выложил первое фото после возвращения из афганского плена

«В первой конторе я один сидел, но там было три одиночных камеры… Камера не была закрыта, по коридору я спокойно проходил в туалет в любое время. Это было максимально комфортно. Во-второй, 4 на 4 метра, я тоже был один, в последние дни ко мне подселяли еще нескольких людей, мы с ними хорошо общались. Там нагулял 130 км по ней за две недели. Я там, как советский физкультурник-затейник, с другими соседями устраивал гимнастику, отжимания, приседания, чтоб не скучали. Когда есть задача что-то сколько-то выполнить, сердце радуется. Русское слово из трех букв во всех комнатах написал. Каждый раз посмотрю — весело становится. Правда, это ободряет очень. Потом, детские песни советских композиторов пел: “От улыбки станет всем светлее”, “В лесу родилась елочка”, “Спят усталые игрушки”, песни группы “Кино”. Сам себе пел…», — рассказал Каверин.