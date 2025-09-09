В Новосибирске только трое детей-мигрантов пересдали тест по русскому языку

Повторное тестирование позволило им наконец приступить к занятиям в школах города.
В конце августа в Новосибирске началась пересдача тестов по русскому языку для детей мигрантов. По новым федеральным правилам 2025 года, до подтверждения уровня знания языка такие дети не могут посещать занятия вместе с остальными учениками, пишет Infopro54.
С весны в городе тест сдавали 162 ребёнка иностранных граждан: 103 успешно прошли проверку, 59 — нет. Для повторной сдачи им предоставили три месяца на подготовку.
На сегодняшний день на пересдачу записались всего три ребёнка, и все они справились с экзаменом. После этого их зачислили в первый класс с недельным опозданием.
Начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев подчеркнул, что ответственность за обучение детей, не приступивших к занятиям 1 сентября, лежит на семьях. В случае повторного провала теста будет решаться вопрос о пребывании ребёнка на территории РФ.
«Мы говорим о поддержке русского языка. Если ребёнок учится по российской программе, знание языка — это первоочередное условие для школы», — отметил Ахметгареев, добавив, что подготовкой детей могут заниматься как школы, так и частные педагоги.