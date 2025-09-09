В Иркутске продемонстрировали находки со дна озера Байкал

В Иркутске на Дне Байкала продемонстрировали находки со дна озера. Их подняли в процессе экспедиции по очистке от затонувших сетей. Об этом КП-Иркутск стало известно из социальных сетей организатора мероприятия.
— Среди экспонатов — бытовой пластик, стекло, дроны и старинные якоря. Всё это — свидетельство того, какой след человек оставляет в природе, и почему важно менять привычки ради будущего озера, — прокомментировали в ассоциации Байкал без пластика.
Эти выставки стали частью большой программы праздника и вызвали живой интерес у жителей и гостей города. Также в рамках мероприятия прошли концерты, мастер-классы и эко-акции.
