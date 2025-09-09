Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске продемонстрировали находки со дна озера Байкал

Во время экспедиции подняли пластик, стекло, дроны и старинные якоря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на Дне Байкала продемонстрировали находки со дна озера. Их подняли в процессе экспедиции по очистке от затонувших сетей. Об этом КП-Иркутск стало известно из социальных сетей организатора мероприятия.

— Среди экспонатов — бытовой пластик, стекло, дроны и старинные якоря. Всё это — свидетельство того, какой след человек оставляет в природе, и почему важно менять привычки ради будущего озера, — прокомментировали в ассоциации Байкал без пластика.

Эти выставки стали частью большой программы праздника и вызвали живой интерес у жителей и гостей города. Также в рамках мероприятия прошли концерты, мастер-классы и эко-акции.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области обсудили трансграничное взаимодействие с Евразией.