Из-за покраски уфимского Бельского моста под ним на три дня ограничат движение транспорта

В Уфе ограничат движение под Бельским мостом.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 10 сентября, в Уфе ограничат движение под Бельским мостом из-за работ по его покраске. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

С 10:00 и до 10:00 13 сентября будет полностью закрыт проезд и проход по улице Набережной на участке под сооружением.

Городские власти просят уфимцев и гостей столицы Башкирии учитывать грядущие ограничительные меры.

