В Ростове рассмотрели новые доказательства защиты экс-министра Виталия Кушнарева

Адвокат также предоставил документы Минтранса, их которых следует, что ведомство обращалось к руководителям предприятий с просьбой о поддержке фонда регионального сотрудничества и добровольных пожертвований. Кроме того, в 2024 году в адрес первого заместителя губернатора Игоря Гуськова направили письмо о выделении 1,5 млн рублей на организацию перевозки жителей из ДНР, ЛНР и других областей. Такие же обращения поступили к другим представителям власти.