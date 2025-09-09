В Ростове рассмотрели новые доказательства защиты экс-министра Виталия Кушнарева

В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону ознакомились с результатами лингвистической экспертизы телефонного разговора бывшего заместителя губернатора — министра транспорта региона Виталия Кушнарева и директора компании «Т-Транс», сообщает «Город N».
Специалисты не обнаружили в речи экс-министра признаков вымогательства. Ранее защита подсудимого оспаривала законность получения записи, но эксперты подтвердили отсутствие следов монтажа.
Лингвисты предположили, что директор компании знал о записи разговора и мог манипулировать беседой. Однако в словах Виталия Кушнарева не нашли требований о передаче средств ему для личного пользования. Предварительно, речь шла о договоренностях по финансированию футбола.
Адвокат также предоставил документы Минтранса, их которых следует, что ведомство обращалось к руководителям предприятий с просьбой о поддержке фонда регионального сотрудничества и добровольных пожертвований. Кроме того, в 2024 году в адрес первого заместителя губернатора Игоря Гуськова направили письмо о выделении 1,5 млн рублей на организацию перевозки жителей из ДНР, ЛНР и других областей. Такие же обращения поступили к другим представителям власти.
Суд удовлетворил оба ходатайства, однако второе — частично, из-за отсутствия на некоторых документах подписи и даты. Следующее заседание назначено на 29 сентября. Виталий Кушнарев планирует давать показания.
Напомним, по данным следствия, экс-министр Виталий Кушнарев якобы требовал от бизнесмена 95 млн рублей за приемку работ по содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. Чиновника задержали в ноябре 2024 года после жалобы предпринимателя. Сейчас дело рассматривается по статьям о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
Подпишись на нас в Telegram.