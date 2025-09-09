В больницу Каменки в Пензенской области поступило свыше 40 единиц техники

Среди новой техники: система стабилографии, терапевтический лазерный аппарат, аппарат для вакуум-терапии и для лечения холодным воздухом, велоэргометр и многое другое для улучшения физического состояния пациентов. Например, аппарат для лечения холодным воздухом устраняет болевые ощущения. Процедура помогает снять боль и отеки, снизить мышечный тонус, воспаления и стимулировать заживление. По словам главврача, по нацпроекту в медицинское учреждение в ближайшее время поступят еще 15 видов реабилитационного оборудования.