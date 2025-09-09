В больницу Каменки в Пензенской области поступило свыше 40 единиц техники

Центральная районная больница имени Г. М. Савельевой в городе Каменке в Пензенской области получила 42 единицы новейшего оборудования для отделения медицинской реабилитации. Приборы закупили при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
«Медицинская реабилитация играет важную роль в восстановлении утраченных функций организма после заболеваний, травм или операций, повышая качество жизни и возвращая пациентов к социальной адаптации и повышения качества жизни», — уточнил главный врач больницы Сергей Никишин.
Среди новой техники: система стабилографии, терапевтический лазерный аппарат, аппарат для вакуум-терапии и для лечения холодным воздухом, велоэргометр и многое другое для улучшения физического состояния пациентов. Например, аппарат для лечения холодным воздухом устраняет болевые ощущения. Процедура помогает снять боль и отеки, снизить мышечный тонус, воспаления и стимулировать заживление. По словам главврача, по нацпроекту в медицинское учреждение в ближайшее время поступят еще 15 видов реабилитационного оборудования.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.