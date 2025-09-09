Правительство поддержало проект о запрете выгула собак опасных пород детьми

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект о запрете выгула собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии алкогольного опьянения, следует из проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента межфракционной группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной второго апреля.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — сказано в документе.
В кабмине РФ отмечают, что опасность для жизни и здоровья граждан может представлять выгул указанными лицами не только потенциально опасной собаки, но и иных собак крупного размера, обладающих большой физической силой.
«В законопроекте необходимо учесть, что законодательством РФ к состоянию опьянения отнесены не только алкогольное и наркотическое опьянение, но и иное токсическое опьянение», — добавляется в отзыве.
Кроме того, подчеркивается, что в отдельных субъектах РФ уже установлен законодательный запрет на выгул собак лицами, не достигшими 14 или 16 лет, без сопровождения их родителей и иных законных представителей, лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также лицами, признанными недееспособными.
«Таким образом, в целях недопущения представляющих повышенную опасность случаев выгула собак, а также с учетом наличия у органов государственной власти субъектов РФ полномочий по установлению дополнительных требований к содержанию домашних животных (в том числе к их выгулу) целесообразно проработать вопрос об определении на федеральном уровне единых подходов к физическим качествам собак и требований к лицам, осуществляющим выгул собак», — заключили в правительстве РФ.