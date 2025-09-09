Правительство поддержало проект о запрете выгула собак опасных пород детьми

«Таким образом, в целях недопущения представляющих повышенную опасность случаев выгула собак, а также с учетом наличия у органов государственной власти субъектов РФ полномочий по установлению дополнительных требований к содержанию домашних животных (в том числе к их выгулу) целесообразно проработать вопрос об определении на федеральном уровне единых подходов к физическим качествам собак и требований к лицам, осуществляющим выгул собак», — заключили в правительстве РФ.