«Никто с работы не снимал». Лукашенко прокомментировал уход экс-главы Нацбанка Павла Каллаура

Лукашенко вспомнил, что когда было принято решение о назначении Павла Каллаура главой Нацбанка, то работал как профессионал. Белорусский президент заметил, что у Каллаура были и свои позиция, точка зрения, но еще он порой даже излишне переживал за отдельные вопросы. При этом глава республики сказал, что у него нет претензий к экс-главе Нацбанка.