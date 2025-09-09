«Никто с работы не снимал». Лукашенко прокомментировал уход экс-главы Нацбанка Павла Каллаура

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по банковской системе вспомнил о Павле Каллауре, более 10 лет возглавлявшем Нацбанк до назначения пост экс-премьер-министра Романа Головченко, пишет БелТА.
Белорусский лидер заметил, что экс-глава Нацбанка — «очень сильный специалист».
— Я должен отдать должное и прежнему руководителю Национального банка, Павлу Каллауру, — сказал он.
При этом белорусский лидер еще обратил внимание на то, что в определенном смысле банковская сфера всегда была «полуоппозиционной», где всегда присутствовала своя точка зрения на процессы.
Лукашенко вспомнил, что когда было принято решение о назначении Павла Каллаура главой Нацбанка, то работал как профессионал. Белорусский президент заметил, что у Каллаура были и свои позиция, точка зрения, но еще он порой даже излишне переживал за отдельные вопросы. При этом глава республики сказал, что у него нет претензий к экс-главе Нацбанка.
— Работал вместе со своими людьми, и с вами в том числе, неплохо. Я не хочу предъявить ему какие-то жуткие претензии, — указал белорусский лидер на совещании.
А затем Александр Лукашенко сказал, что после пришло время, когда новым людям следовало прийти в руководство Нацбанка. Добавил, что это же относится и другим направлениям.
— Все мы с вами не вечные. В зависимости от жизни, от обстоятельств рано или поздно придут новые люди, — уверен глава страны.
Резюмируя, также Лукашенко заметил, что Павел Каллаур не оказался обижен. И пояснил, что президенту много рассказывают об экс-главе Нацбанка — «просят то туда, то туда». На что он отвечает, что Каллаур «может работать там, где определится».
— Но он хотел бы в банковском секторе работать. Пожалуйста. Я не против. Я хочу, чтобы это понимали. Поэтому никто Павла Каллаура, как в народе говорят, с работы не снимал, — подытожил белорусский президент.
Напомним, минувшей весной президент Беларуси Александр Лукашенко сказал «не потерять» экс-главу Нацбанка Павла Каллаура.
Еще белорусский лидер недоволен ростом инфляции в Беларуси выше прогноза в 5%.
И также глава страны оценил золотой запас Беларуси и сказал не сидеть на «кубышке».
Помимо того, на совещании Лукашенко возмутился, что банки не принимают у белорусов старые доллары и навязывают услуги. А еще президент заявил о введении системы мгновенных платежей в Беларуси до конца 2025 года. Также глава республики отметил: белорусы сдают в среднем по $30 миллионов наличной валюты каждый день с начала года. Кроме того, президент покритиковал рост размера комиссионного вознаграждения в банках Беларуси.