На улице Сергеева в Иркутске завершили асфальтирование дороги

В Иркутске на улице Сергеева завершили асфальтирование дороги. В ближайшие дни специалисты возьмут пробы асфальта и отправят их на экспертизу. Также готов участок от бульвара Гагарина до Степана Разина. А на улице Российской и Байкальской демонтировали тротуарную плитку и бордюры. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Это долгосрочные инвестиции в комфорт и безопасность наших жителей. Каждую неделю мы видим изменения на объектах ремонта, — прокомментировал мэр города Руслан Болотов.
На улице Чапаева завершены работы по подготовке основания, установке водоотводных систем и бордюров. На Рабочей уложен верхний слой дорожного покрытия, а на Александра Невского — нижний. На улице Розы Люксембург смонтировали дождеприемники, провели земляные работы для прокладки труб и их засыпке.