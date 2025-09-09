На улице Сергеева в Иркутске завершили асфальтирование дороги

В Иркутске на улице Сергеева завершили асфальтирование дороги. В ближайшие дни специалисты возьмут пробы асфальта и отправят их на экспертизу. Также готов участок от бульвара Гагарина до Степана Разина. А на улице Российской и Байкальской демонтировали тротуарную плитку и бордюры. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.