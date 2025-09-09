Оплата проезда по геолокации пришла в нижегородские автобусы

Напомним, технология позволяет оплачивать проезд автоматически в мобильном приложении. Использовать валидатор при такой системе оплаты не нужно. Достаточно установить приложение «Нижегородская область. Транспорт», разрешить использование местоположения пользователя и привязать свою банковскую карту для оплаты. В салонах электробусов будет размещен QR-код, наведя камеру на который пассажиры смогут скачать приложение или, если приложение уже запущено, оплатить проезд.