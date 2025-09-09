Оплата проезда по геолокации пришла в нижегородские автобусы

Как сообщает пресс-служба Минтранса России, в рамках проекта «Зелёный цифровой коридор» пассажиры автобусов Нижнего Новгорода могут оплатить проезд без карт и наличных.
«Инновационные способы оплаты — это то, что сокращает время прохода в общественный транспорт и упрощает процедуру получения билета. После того как оплата по геолокации появляется в регионе, технология становится одним из самых популярных способов оплаты проезда», — отметил министр транспорта Андрей Никитин.
Так, система уже действует в Ярославле, Ижевске, Твери, Казани, Перми, Курске и Костроме. Идёт тестирование в Подмосковье и Санкт-Петербурге.
Кроме того, работает геооплата по аналогичной технологии на пригородных электричках — в Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Санкт-Петербурге (для многодетных семей). Тиражирование технологии планируется в Омске.
Напомним, технология позволяет оплачивать проезд автоматически в мобильном приложении. Использовать валидатор при такой системе оплаты не нужно. Достаточно установить приложение «Нижегородская область. Транспорт», разрешить использование местоположения пользователя и привязать свою банковскую карту для оплаты. В салонах электробусов будет размещен QR-код, наведя камеру на который пассажиры смогут скачать приложение или, если приложение уже запущено, оплатить проезд.
Напомним также, что тестировать безбилетную оплату в столице Приволжья начинали еще в октябре прошлого года.