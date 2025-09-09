В Туймазинском районе Башкирии прошли Малые Олимпийские игры

В событии приняли участие ребята, которые отдыхали в детском оздоровительно-образовательном лагере имени А. П. Гайдара. Они состязались на футбольных полях, волейбольных и баскетбольных площадках. Дети также сдавали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Для этого они бегали, подтягивались, отжимались, выполняли наклоны, прыжки в длину и другие упражнения.