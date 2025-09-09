В Туймазинском районе Башкирии прошли Малые Олимпийские игры

Малые Олимпийские игры организовали в рамках Дня физкультурника в Туймазинском районе Башкирии на берегу озера Кандрыкуль. Такие спортивные праздники с участием детей и подростков вовлекают их в занятия физкультурой, что соответствует целям и задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации района.
В событии приняли участие ребята, которые отдыхали в детском оздоровительно-образовательном лагере имени А. П. Гайдара. Они состязались на футбольных полях, волейбольных и баскетбольных площадках. Дети также сдавали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Для этого они бегали, подтягивались, отжимались, выполняли наклоны, прыжки в длину и другие упражнения.
«Праздник спорта получился по-настоящему ярким и запоминающимся. Перед началом соревнований олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина провела “Разминку чемпионов”, в которой мы все приняли активное участие», — сообщил глава администрации Туймазинского района Булат Мусин.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.