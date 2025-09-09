В Белорецком районе Башкирии выявили незаконную добычу строительного камня

В Башкирии Белорецкая межрайонная прокуратура добилась через суд решения о защите природных ресурсов от незаконной добычи. Как сообщает пресс-служба ведомства, проверка выявила нарушения на участке недр «Ассы-2» Инзерского лесничества, где обнаружены следы незаконной добычи строительного камня.
Надзорные мероприятия установили, что бывший арендатор проводил добычу полезных ископаемых без законных оснований и не выполнил обязательную рекультивацию территории.
Прокуратура обратилась в Верховный суд Башкирии с требованием обязать Министерство лесного хозяйства региона разработать проект рекультивации, провести необходимые работы и обеспечить охрану природных ресурсов. Инстанция удовлетворила требования надзорного органа.
— Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, — заявили в прокуратуре.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.