В Белорецком районе Башкирии выявили незаконную добычу строительного камня

Прокуроры обязали Минлесхоз Башкирии обеспечить охрану природных ресурсов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии Белорецкая межрайонная прокуратура добилась через суд решения о защите природных ресурсов от незаконной добычи. Как сообщает пресс-служба ведомства, проверка выявила нарушения на участке недр «Ассы-2» Инзерского лесничества, где обнаружены следы незаконной добычи строительного камня.

Надзорные мероприятия установили, что бывший арендатор проводил добычу полезных ископаемых без законных оснований и не выполнил обязательную рекультивацию территории.

Прокуратура обратилась в Верховный суд Башкирии с требованием обязать Министерство лесного хозяйства региона разработать проект рекультивации, провести необходимые работы и обеспечить охрану природных ресурсов. Инстанция удовлетворила требования надзорного органа.

— Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, — заявили в прокуратуре.

