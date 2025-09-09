В Новосибирской области ежегодно профориентацию проходят более 40 тысяч жителей

Центры занятости помогают молодежи и взрослым выбирать востребованные профессии и знакомят с предприятиями региона.
9 сентября начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова в рамках пресс-тура ознакомилась с реализацией профориентационного проекта в Искитиме.
В регионе основное внимание профориентации уделяется профессиям, которые наиболее востребованы работодателями. Ежегодно через центры занятости и карьерные мероприятия проходят обучение и консультации более 40 тысяч жителей области, включая школьников и студентов. В 2025 году организовано 124 профтура по предприятиям, участие в которых приняли 1287 человек.
По словам Ольги Лавровой, одна из ключевых задач национального проекта «Кадры» — наладить взаимодействие центров занятости, образовательных учреждений и работодателей. Это позволяет формировать кадры с реальными профессиональными навыками и повышает конкурентоспособность работников и компаний.
Одним из успешных региональных проектов стал «Профи-Тревел» в Искитиме. Он включает экскурсионные туры для школьников и студентов по местным предприятиям. Участники знакомятся с историей компаний, производственными процессами и востребованными специальностями. Например, студенты выпускных курсов Искитимского центра профессионального обучения посетили АО «Степное» — крупное сельхозпредприятие района. Им рассказали об истории компании, показали мастерские и зерноток, а также рассказали о карьерных перспективах и востребованных профессиях, помогая молодежи получить реалистичное представление о возможностях профессионального роста.