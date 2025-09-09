В Новосибирской области ежегодно профориентацию проходят более 40 тысяч жителей

Одним из успешных региональных проектов стал «Профи-Тревел» в Искитиме. Он включает экскурсионные туры для школьников и студентов по местным предприятиям. Участники знакомятся с историей компаний, производственными процессами и востребованными специальностями. Например, студенты выпускных курсов Искитимского центра профессионального обучения посетили АО «Степное» — крупное сельхозпредприятие района. Им рассказали об истории компании, показали мастерские и зерноток, а также рассказали о карьерных перспективах и востребованных профессиях, помогая молодежи получить реалистичное представление о возможностях профессионального роста.